في واقعة غريبة، اعتمدت شابة صينية تدعى "تشاو تيزو" على مسابقة البقاء على قيد الحياة في البرية، كوسيلة غير متوقعة لإنقاص الوزن.

وأوضحت البالغة من العمر 25 عاما أنها لم تكتفي بفوزها بالميدالية البرونزية في مسابقة البقاء على قيد الحياة في البرية، بل خسرت أيضا 14 كيلوجرام خلال التحدي، وفقا لموقع "ndtv" وصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية.

مسابقة البقاء في البرية

وانطلقت مسابقة البقاء في البرية في الأول من أكتوبر على جزيرة بمقاطعة تشجيانج شرق الصين.

وصمدت تشاو لمدة 35 يوم في البرية ونتيجة لمجهودها حصلت على المركز الثالث وجائزة قدرها 7500 يوان.

لكن واجهت تشاو ظروف صعبة خلال وجودها في الجزيرة، فقد كانت الحرارة تبلغ 40 درجة مئوية، وأدى ذلك إلى تصلب يديها بسبب الطقس البارد وتعرضها لـ لدغات الحشرات العديدة في ساقيها، وكلها عوامل أثرت سلبا عليها.

كما عانت من حروق شمس شديدة، ومع ذلك، قالت إنه بالرغم من كل هذه التحديات، فإن فقدان وزنها من 85 كيلو جرام إلى 71 كيلو جرام يعد إنجازا كبيرا.

الطعام الغني بالبروتين

وأشارت تشاو أن السبب الرئيسي لفقدانها للوزن هو الطعام الغني بالبروتين الذي جمعته من البرية.

وتضمن نظامها الغذائي سرطان وقنافذ وأذن البحر وأذن البحر، وعلى مدار 35 يوم اصطادت 50 فأر ونظفتها وشوتها وأكلتها.

كما أحضرت معها بعضا من لحم الفئران المجفف، الذي كانت تنوي تناوله بعد مغادرة المسابقة، مشيرة إلى أن لحم الفئران لذيذ جدا.

وذكرت تشاو أن نتيجة المسابقة فاقت توقعاتها بكثير، وهي الآن تتطلع إلى إلى خوض المزيد من هذه الألعاب.