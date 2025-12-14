"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

في إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية وقعت جريمة قتل بشعة تجرد خلالها أب من مشاعره، حين أقدم على ذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل سيدة وطفليها على يد رب الأسرة في نهاية عام 2024.

بداية الواقعة حين تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في منزل والدته، وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم يُدعى "علي. ط. م"، بائع خضروات، قام بسكب مواد بترولية داخل منزل والدته أثناء نومها مع شقيقه، وأسفر الحريق أسفر عن وفاة الأم في الحال، بينما أُصيب شقيقه بحروق خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأثناء البحث عن المتهم، أبلغ الأهالي الشرطة عن انبعاث روائح كريهة من منزل المتهم، وعند اقتحام المنزل، كانت المفاجأة بالعثور على جثث زوجته وطفليه في حالة تحلل وبها إصابات ذبحية في الرقبة.

التحريات التي أجريت في الحال كشفت أن المتهم قتل زوجته وطفليه قبل يومين من الحادثة، وظل يعيش بجوار الجثث، حتى قرر إشعال النار في منزل والدته وشقيقه.

وبحسب عدد من الأهالي وشهود العيان فإن المتهم كان يعاني إدمان المخدرات، وكان دائم التعدي على زوجته وطفليه، وكان ينفق جميع أمواله على المخدرات.

أضافوا أن المتهم سبق وأن هدد زوجته بالقتل، متهمًا إياها بسوء السلوك لأنها رفضت الإنفاق على إدمانه.

الأهالي أكدوا أن زوجة المتهم وطفليه اختفوا قبل يومين، ومع انتشار الروائح الكريهة دفع الأمر الأهالي إلى إبلاغ قوات الأمن للوصول إلى مصدر الأمر، وحينما وصلوا إلى الشقة عثروا على جثث الضحايا.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت سماع أقوال شهود العيان، وسرعة ضبط المتهم، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثث الزوجة والطفلين إلى مستشفى بنها العام، وأمرت بإرسال شقيق المتهم إلى مستشفى تخصصي لتلقي العلاج.

وبعد ضبط المتهم وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيات، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

