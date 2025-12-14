بكلمات مؤثرة.. محمد إمام يودع عمته ويطلب الدعاء لها

حرص الفنان محمد إمام على نعي عمته السيدة إيمان إمام شقيقة والده الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وكتب محمد إمام عبر صفحته الرسمية على حسابه بموقع "انستجرام": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة، اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وتلقى محمد إمام العديد من التعازي من نجوم الفن والأصدقاء، ابرزهم وفاء عامرـ، منة فضالي، لقاء الخميسي، منى ممدوح تامر حسين، هالة السعيد، محمد جمعة، وغيرهم من النجوم.

قرار نقابة الصحفيين بشأن تصوير جنازة شقيقة الزعيم عادل إمام

أكد محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، أنه مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة حرم الراحل مصطفى متولي وشقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، وذلك بناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي.

ودعا محمود كامل المصورين، ورؤساء التحرير، وبناء على هذه القواعد، وبناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة، مؤكدًا أنه وفقًا للقواعد المهنية المعتمدة من شعبة المصورين والنقابة يسمح بتصوير جنازات الشخصيات العامة فقط.

