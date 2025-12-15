مصرع وإصابة 53 شخصا جراء سيول وفيضانات ضربت مدينة آسفي بالمغرب



وكالات

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، نتيجة سيول وفيضانات ناجمة عن أمطار رعدية غزيرة في مدينة آسفي غربي المغرب.

قالت السلطات المغربية، في بيان، إن الفيضانات الاستثنائية أودت بحياة 21 أشخاص على الأقل وتسببت في إصابة أكثر من 32 آخرين في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي.

وأوضحت السلطات، في بيان، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرقات في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ لإغاثة المتضررين.

وأفادت أنه تم إسعاف 20 شخصا آخرين يخضعون حاليا للعناية الطبية في مستشفى محمد الخامس بآسفي حكومي.

وأعلنت السلطات وفق إعلام محلي، تعليق الدراسة بمدينة آسفي والنواحي بسبب سوء الأحوال الجوية.

في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، باشرت السلطات وكافة القطاعات المعنية بكل التدابير الطارئة، مع تعبئة شاملة للوسائل اللوجيستية والموارد البشرية، لضمان التدخل الفوري ومساعدة المتضررين.

وتشمل هذه الجهود البحث عن مفقودين محتملين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات الأساسية بالإقليم.

وخلال الأيام الماضية شهدت عدة مدن مغربية تساقطات مطرية غزيرة، إلى جانب هطول كثيف للثلوج في مناطق متفرقة من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.