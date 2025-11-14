تبدأ من 9 آلاف جنيه.. أرخص عروض الثلاجات في البلاك فرايداي

تعد الثلاجة من الأجهزة الكهربائية الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل، ولذلك، يترقب الكثيرون عروض الجمعة البيضاء (البلاك فرايداي) لاقتنائها بأفضل سعر ممكن.

لذا، نستعرض لكم في السطور التالية أرخص أسعار الثلاجات، وفقا لإحدى المتاجر الشهيرة.

-ثلاجة 2 باب من سيلتال، لون فضي، 12 قدم، موديل FB32S، بسعر 11.120 جنيه.

-ثلاجة بسعة 338 لتر، موديل GR RT468WE من توشيبا، لون رمادي، بسعر 17.299 جنيه.

-ثلاجة 2 باب، لون أسود، ديجيتال سمارت 320 لتر، ماركة يونيون اير، بسعر ‎12,900جنيه.

-ثلاجة رقمية ذكية من يونيون اير سعة 350 لتر، بسعر 12.999 جنيه.

-ثلاجة 224 لتر باب واحد، من دابليو الاسكا، 10 قدم، لون أبيض، بسعر 9,749 جنيه.

-ثلاجة 14 قدم سعة 369 لتر من فريش، لون أسود، بسعر 18,410جنيه.

-ثلاجة ذكية من بينجوين بفريزر علوي 320 لتر، 13 قدم، لون فضي، بسعر 11,997 جنيه.

- ثلاجة 338 لتر، لون فضي، بسعر 16,599جنيه.

-ثلاجة سمارت ديجيتال، من يونيون اير 310 لتر، لون فضي، بسعر 12,900 جنيه.

-ثلاجة 12 قدم، من ألاسكا كيه اس، لون فضي، بسعر 12,699جنيه.

