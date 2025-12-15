حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15-12-2025، على أغلب أنحاء محافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 23 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 12 درجة.



- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.