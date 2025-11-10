حدث عالمي.. ما هو حفل "الجراند بول" الذي تستضيفه مصر في قصر عابدين؟

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار بإطلالة ملكية خلال حضورها فعاليات حفل "ذا جراند بول الملكي" الذي أقيم في قصر عابدين.



اختارت فستانًا من توقيع المصمم فؤاد سركيس، جاء بتصميم ملوكي بدرجة الذهبي البرونزي اللامع، من قماش الموسلين كريب الذي ينسدل بانسيابية.

تميّز الفستان بقَصّة الصدر المفتوح التي أبرزت أنوثتها، مع قَصّة ذيل السمكة "Mermaid cut" التي منحت الإطلالة طابعًا فخمًا.

الجزء العلوي من الفستان جاء مطرزًا يدويًا بخرز وتطريزات دقيقة عند الصدر والخصر، مزينًا بلمسات من الـ tassel اللامعة التي أضافت فخامة لافتة.

أما اللمسة الأبرز فكانت الوشاح الطويل المزدوج المتدلي من الأكتاف، والذي انساب بخفة ليكوّن ذيلين طويلين يمنحان الفستان طابعًا فرعونيًا راقيًا يليق بمكان الحفل التاريخي في قصر عابدين.

الفستان متوافر على موقع فؤاد سركيس FS بسعر 52,875 جنيهًا بعد الخصم "بدلًا من 75,536 جنيهًا".

نسّقت نرمين الفقي الإطلالة بمكياج ناعم بدرجات الذهب البرونزي وتسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة.