كيف تؤثر عروض "البلاك فرايداي" على دماغك وتُجبرك على الشراء؟

مع اقتراب موسم "البلاك فرايداي" للتخفيضات، تنتشر الإعلانات والعروض الكبيرة التي تدفع المستهلكين للشراء بسرعة، لكن هل تعلم أن هذه العروض تؤثر على دماغك وتجعل من الصعب مقاومة الرغبة في الشراء؟

العوامل النفسية

في هذا الصدد، توضح الدكتورة رشا عبد الجبار، أخصائية الصحة النفسية، أن عدم قدرة الإنسان على مقاومة العروض والخصومات تعود إلى معتقدات مكتسبة على المدى الطويل، حيث يرتبط موسم "البلاك فرايداي" بالفكرة السائدة أن هذه الفترة هي الفرصة المثالية لشراء ما يحتاجه أو يرغب فيه.

عروض الوقت المحدود والخوف من الفقدان

تابعت لـ"مصراوي" أن العديد من العروض مصممة بطريقة تُثير شعورا بالتسرع مثل "العرض ساري اليوم فقط" أو "الكمية محدودة"، هذه العبارات تخلق ضغطا نفسيا يجعل العقل يتسرع في اتخاذ قرارات الشراء خوفا من فقدان الفرصة.

التعلق العاطفي والمعرفي

أكدت الطبيبة أن الارتباط العاطفي أو المعرفي بالمنتجات يدفع المستهلكين للانجذاب وراء العروض، ما يصعب عليهم مقاومة الشراء خلال موسم الخصومات.

نصائح لتسوق أكثر ذكاء

- من الضروري وضع قائمة بما تحتاجه قبل البدء بالتسوق لتجنب الشراء العشوائي.

- امنح نفسك وقتا للتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء.

- تجنب التسوق عند الشعور بالتوتر أو الملل، إذ يكون الدماغ أكثر عرضة للتأثير.

- يجب عليك مقارنة الأسعار مسبقا للتحقق من أن الخصم حقيقي وليس مجرد خدعة تسويقية.

اقرأ أيضا:

الأغلى في العالم.. بقرة بـ4.3 مليون دولار

خطفت الأنظار بجمالها في المتحف المصري والأهرامات.. من هي ماري إليزابيث ملكة الدنمارك؟

خلال عام واحد فقط.. تراجع منسوب البحر الميت بشكل مخيف "صور"

انتقام غريب.. لن تتوقع ما فعله موظف مع مديره السابق



حدث عالمي.. ما هو حفل "الجراند بول" الذي تستضيفه مصر في قصر عابدين؟





