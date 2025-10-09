تعذر تبليغ فائز بنوبل للطب بسبب انعزاله في الطبيعة.. القصة الكاملة

في واقعة نادرة، تعذر على لجنة "نوبل" إبلاغ العالم الأميركي فريد رامسديل بفوزه بجائزة "نوبل في الطب" لعام 2025، بعدما تبين أنه يقضي أيامه في رحلة مشي طويلة بالمناطق الريفية النائية في ولاية آيداهو الأميركية، بعيدًا عن أي وسيلة اتصال.

رامسديل البالغ من العمر 64 عامًا، يعيش هذه الأيام ما وصفه زملاؤه بأنه "أفضل أوقاته مع الطبيعة"، دون علمه بأنه بات أحد أبرز المكرمين في العالم العلمي، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت لجنة "نوبل" في بيانها إن الجائزة مُنحت هذا العام إلى كل من رامسديل ومواطنته ماري إي. برونكو والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرا لاكتشافاتهم حول التحمل المناعي المحيطي، وهي الأبحاث التي أسست لفهم جديد لكيفية تحكم الجسم في جهازه المناعي ومنع الخلايا من مهاجمة الأنسجة السليمة.

وأوضح جيفري بلوستون، صديق رامسديل وأحد مؤسسي شركة "سونوما بيوثيرابيوتكس" في سان فرانسيسكو التي يعمل بها، أنه حاول الاتصال به شخصيًا دون جدوى، قائلاً: "أعتقد أنه يتجول سيرا على الأقدام في مناطق ريفية معزولة بولاية آيداهو".

وأضافت اللجنة أنها واجهت أيضًا صعوبة في التواصل مع برونكو المقيمة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بسبب فارق التوقيت مع ستوكهولم (9 ساعات)، لكنها تمكنت في النهاية من الوصول إليها.

وقال الأمين العام للجنة الجائزة، توماس بيرلمان، إنه طلب من الفائزين معاودة الاتصال باللجنة "إذا تمكنوا من ذلك".

وأكدت لجنة نوبل أن اكتشاف العلماء الثلاثة مهّد لتطوير أدوية جديدة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وفتح آفاقًا واسعة أمام فهم آليات الدفاع داخل جسم الإنسان.

