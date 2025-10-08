تحدٍ على “تيك توك” يتسبب في حادث مأساوي داخل مترو الأنفاق "فيديو"

شهدت مدينة فيينا في النمسا حادثة مأساوية خلال محاولة أربعة مراهقين خوض تحدي ركوب الأمواج على قطار مترو الأنفاق، وهو تحد يشجع المشاركين على الركوب فوق قطار متحرك أثناء سيره بسرعة تتجاوز 30 ميلا في الساعة.

وفقا لما ذكره موقع dexerto، أثناء تنفيذ التحدي، التفت اثنان من المراهقين إلى أصدقائهما الذين كانوا يوثقون اللحظة، ما أدى إلى اصطدام رأسهما بجسر منخفض داخل نفق المترو.

نقل المصابان على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاة أحدهما بعد ثلاثة أيام، بينما لا يزال الآخر في حالة حرجة بسبب إصابة بالغة في الرأس.

وكان المراهقون برفقة شخصين آخرين خلال التحدي الخطير، والذي يعرض حياتهم للخطر في سبيل الحصول على شهرة عبر مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات “تيك توك”.

وبعد الحادث، تداول الركاب الذين شهدوا الواقعة مقطع فيديو يظهر فيه المراهقون مستلقين على ظهر القطار المتحرك، مع أصوات استغاثة وصراخ من شدة الإصابة، ما أثار صدمة واسعة لدى الجمهور.

من جانبها، حثت هيئة السكك الحديدية في فيينا الجميع على عدم تعريض أنفسهم للخطر من أجل التحديات الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن لا فيديو أو صورة سيلفي تستحق فقدان الحياة.

