أثار الجدل.. فيديو لخطبة طفلين يشعل مواقع التواصل في تركيا

كتب – سيد متولي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا موجة غضب واسعة، بعد أن أظهر مشاهد من احتفال بخطوبة طفلين صغيرين في إحدى القرى التركية.

ووصفت الواقعة بأنها صادمة وغير إنسانية، ودفعت كثيرين للمطالبة بتحرك رسمي عاجل.

ويظهر الفيديو الطفلين وهما يرتديان ملابس الخطوبة التقليدية وسط أجواء احتفالية بحضور عدد من أفراد العائلة، بينما بدا عليهما بوضوح أنهما لم يبلغا بعد سن المراهقة.

وسرعان ما تحول المقطع إلى قضية رأي عام، إذ امتلأت المنصات الرقمية بتعليقات غاضبة تدين ما حدث، ووصل الأمر لمطالبة السلطات بالتدخل الفوري لحماية الأطفال من مثل هذه الممارسات.

كما وجه عدد كبير من المواطنين دعوات مباشرة إلى وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تنظيم الاحتفال.

فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على أي تصرفات تمس حقوق الطفل أو تبرر استغلاله تحت أي مسمى اجتماعي أو تقليدي.

