امرأة تبتلع 8 ضفادع حية لعلاج آلام الظهر.. هذا ما حدث لها

كتب – سيد متولي

عند الشعور بألم في الظهر، يتناول معظم الناس مسكنات الألم، وربما يستخدمون بعض المراهم، أو يستشيرون الطبيب، لكن امرأة عجوز من هانجتشو، بمقاطعة تشجيانج الصينية، قررت أن أفضل حل هو ابتلاع الضفادع.

بعد سماعها شائعة مفادها أن ابتلاع الضفادع الحية قد يخفف آلام الظهر، طلبت المرأة، واسمها تشانج، من بعض أقاربها اصطياد بعض البرمائيات متوسطة الحجم لها، لكنها لم تخبرهم بما تنوي فعله بها، بحسب odditycentral.

وابتلعت السيدة خمسة ضفادع حية في أحد الأيام، ثم ابتلعت ثلاثة أخرى في اليوم التالي، لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت تشعر بألم شديد في المعدة.

في البداية، لم تشعر تشانج إلا بانزعاج طفيف في معدتها، لكن شدته ازدادت في الأيام التالية، ولما لم تعد تطيق الألم، اعترفت لعائلتها بابتلاعها ثمانية ضفادع حية.

وعندما نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الأول التابع لجامعة تشجيانج، أجرى الأطباء فحوصات واستبعدوا احتمال وجود ورم، لكنهم اكتشفوا عددًا كبيرًا بشكل غير طبيعي من الخلايا المحبة للدم في جسمها، وهي علامة دالة على بعض الأمراض مثل العدوى الطفيلية أو اضطرابات الدم.

وقال طبيب للصحفيين إن "ابتلاع الضفادع الحية أدى إلى إتلاف الجهاز الهضمي للمريضة وسمح للطفيليات بدخول نظامها"، مضيفا أن المريضة أصيبت بدودة الشريط سبارجانوم، وهي طفيلية توجد عادة في الأشخاص الذين يأكلون أو يتعاملون مع الضفادع الحية والثعابين.

بعد أن أمضت أسبوعين في المستشفى، تعافت السيدة تشانج بشكل كامل وخرجت من المستشفى، لكن الأطباء أرادوا استخدام حالتها كقصة تحذيرية حول مخاطر العلاجات الشعبية.

وقال أحد الأطباء: "بالإضافة إلى ابتلاع الضفادع، يتناول الكثيرون أيضًا مرارة الثعبان، ومرارة السمك النيء، أو يغطون أجسادهم بجلد الضفادع، معظمهم من كبار السن، ونادرا ما يناقشون صحتهم مع أبنائهم وأحفادهم، ولا يذهبون إلى المستشفى إلا عند تفاقم حالتهم الصحية".

