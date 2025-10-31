مشهد صادم داخل حديقة أطفال.. جثة شاب تتدلى من أرجوحة

كتب – سيد متولي

شهدت مدينة إزمير التركية حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر العثور على جثة شاب معلقة بأرجوحة في حديقة عامة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكرت صحيفة "Haberler" أن الواقعة وقعت في منطقة بورنوفا كوجوك بارك، حيث عثر على الشاب مشنوقا داخل حديقة مخصصة للأطفال، في مشهد أثار الذعر بين المارة الذين سارعوا إلى إبلاغ الشرطة.

وعلى الفور، وصلت فرق الأمن إلى الموقع وفرضت طوقا حول الحديقة، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية عملها.

ولم تحسم التحقيقات الأولية سبب الوفاة، إذ لا تستبعد السلطات أي احتمال، سواء الانتحار أو وجود شبهة جنائية.

وتعمل الفرق الأمنية حاليا على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالحديقة وجمع إفادات الشهود.

وأثار الحادث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثير من المستخدمين عن شكوكهم في فرضية الانتحار، مشيرين إلى أن قدمي الشاب كانتا تلامسان الأرض، وهو ما اعتبروه دليلا على احتمال تعرضه لجريمة قتل، بينما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيق وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام.

وأكدت الشرطة التركية أن التحقيق لا يزال مستمرا من جميع الجوانب، وأن جميع الأدلة الفنية والمادية تخضع للفحص الدقيق لتحديد ما إذا كانت الحادثة انتحارا أم جريمة مدبرة.

