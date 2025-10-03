مشروب واحد غير حياتها.. أم بريطانية تخسر 25 كيلوجراما في 4 أشهر



نجحت أم بريطانية من مقاطعة إسيكس في خسارة نحو 25 كيلوجراما خلال 4 أشهر فقط، دون الحاجة إلى حقن التنحيف الشائعة مثل ويغوفي أو مونجارو.

وقالت آبي لودج "34 عاما"، إنها اكتسبت وزنا زائدا بعد إنجاب طفليها بسبب اعتمادها على الوجبات السريعة، رقائق البطاطس، الشوكولا، وتناول 3 إلى 4 لترات س ملابس UK 14، بحسب صيوميا من كوكاكولا الكرز، حتى وصل وزنها إلى 92 كيلوجراما، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن".

وأوضحت لودج أن مشاهدة نفسها في فيديو عائلي وسماع تحذيرات الأطباء كانا دافعين لاتخاذ قرار حاسم، فقررت الانضمام إلى برنامج 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan، الذي يعتمد على وجبات بديلة، تنظيم أوقات الطعام، ممارسة الرياضة، واتباع عادات صحية جديدة.

رغم التزامها بالبرنامج، أكدت لودج أن التغيير الأكبر كان استبدال الكولا بالماء، حيث بدأت تشرب 3 إلى 4 لترات يوميا، ما ساعدها على تسريع فقدان الوزن.

بعد عدة أشهر، أصبح وزنها 67 كيلوغراما بمقاس ملابس UK 10، وقالت: "لا شيء ممنوع الآن، لقد تعلمت التوازن".

وأضافت: "رغم التغييرات الجسدية الكبيرة، إلا أن الأثر الأكبر كان نفسيا، لم أعد أسيرة للطعام، ولم يعد يتحكم بحياتي".

