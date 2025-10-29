إعلان

أمام "برج إيفل السعودي".. طلب زواج يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

كتب : سيد متولي

10:00 م 29/10/2025

أمام "برج إيفل السعودي".. طلب زواج يثير تفاعلا واس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – سيد متولي

في مشهد رومانسي لافت ضمن فعاليات موسم الرياض، وثق مقطع فيديو متداول لحظة تقدم رجل أجنبي بطلب يد زوجته مجددا أمام مجسم برج إيفل في منطقة بوليفارد الرياض، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو السيدة وهي ترتدي عباءة وتلتقط صورا للمجسم الشهير، قبل أن يفاجئها زوجها بالركوع أمامها وتقديم خاتم الخطوبة مجددا، في لحظة مؤثرة قام بتوثيقها ابنهما الذي كان يرافقهما.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل، حيث تفاعل معه آلاف المتابعين لما حمله من مشاعر مودة وتجديد للعهد الزوجي في أجواء موسم الرياض المبهجة.

من جانبه، علق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على المشهد عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلا: "مبروك، وياليت يتواصلون مع الموسم.. يختارون أي حدثين في موسم الرياض يكونوا معزومين فيه"، في بادرة تعكس روح الدعم والترحيب بالزوار المشاركين في فعاليات الموسم.

كما عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالمشهد، معتبرين أن هذه اللحظة الرومانسية وسط أجواء موسم الرياض أضفت لمسة من الدفء والفرح على الفعاليات. وأشاد النشطاء بتصرف الزوجين العفوي وروح المفاجأة التي صاحبت طلب الخطوبة المتجدد، إلى جانب مبادرة المستشار تركي آل الشيخ الداعمة لهما.

وتداول المستخدمون مقاطع الفيديو والصور الموثقة للحظة على نطاق واسع، مرفقينها بتعليقات إيجابية ورسائل تهنئة، عبروا من خلالها عن تقديرهم لهذه اللفتة الجميلة التي تعكس معاني الحب.

اقرأ أيضًا:

5 خطوات يومية للحفاظ على جهاز المناعة.. لا تفوتك
مع تقلبات الجو.. 5 مشروبات مفعولها سحري تحميك من التهاب الحلق
فاكهة شتوية مذهلة.. تناولها بانتظام يدعم صحة قلبك ويقلل الكوليسترول
احرص عليها.. عادات صباحية بسيطة تحافظ على تركيزك طوال اليوم

مشهد رومانسي فعاليات موسم الرياض برج إيفل السعودي طلب زواج يثير تفاعلا واسعا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس