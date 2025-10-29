أمام "برج إيفل السعودي".. طلب زواج يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

كتب – سيد متولي

في مشهد رومانسي لافت ضمن فعاليات موسم الرياض، وثق مقطع فيديو متداول لحظة تقدم رجل أجنبي بطلب يد زوجته مجددا أمام مجسم برج إيفل في منطقة بوليفارد الرياض، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو السيدة وهي ترتدي عباءة وتلتقط صورا للمجسم الشهير، قبل أن يفاجئها زوجها بالركوع أمامها وتقديم خاتم الخطوبة مجددا، في لحظة مؤثرة قام بتوثيقها ابنهما الذي كان يرافقهما.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل، حيث تفاعل معه آلاف المتابعين لما حمله من مشاعر مودة وتجديد للعهد الزوجي في أجواء موسم الرياض المبهجة.

من جانبه، علق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على المشهد عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلا: "مبروك، وياليت يتواصلون مع الموسم.. يختارون أي حدثين في موسم الرياض يكونوا معزومين فيه"، في بادرة تعكس روح الدعم والترحيب بالزوار المشاركين في فعاليات الموسم.

كما عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالمشهد، معتبرين أن هذه اللحظة الرومانسية وسط أجواء موسم الرياض أضفت لمسة من الدفء والفرح على الفعاليات. وأشاد النشطاء بتصرف الزوجين العفوي وروح المفاجأة التي صاحبت طلب الخطوبة المتجدد، إلى جانب مبادرة المستشار تركي آل الشيخ الداعمة لهما.

وتداول المستخدمون مقاطع الفيديو والصور الموثقة للحظة على نطاق واسع، مرفقينها بتعليقات إيجابية ورسائل تهنئة، عبروا من خلالها عن تقديرهم لهذه اللفتة الجميلة التي تعكس معاني الحب.

صاروا يخطبون عند برج إيفل السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/BWtfVk4bOa — 𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@SLMAN_1927) October 24, 2025

