أغرب قوانين حول العالم ستدهشك.. لن تتوقعها

تسعى الدول عادة إلى سنّ قوانين تحافظ على النظام العام والانسجام المجتمعي، إلا أنّ بعض التشريعات قد تبدو غريبة أو غير مألوفة عند مقارنتها بالقوانين التقليدية. ويقدّم لكم موقع «مصراوي لايف ستايل» مجموعة من أبرز هذه القوانين حول العالم، والتي ما زال بعضها مطبقًا أو يُستخدم بشكل رمزي، بحسب موقع India Today.

سنغافورة: حظر مضغ العلكة

فُرض عام 1992 حظر شبه كامل على بيع العلكة باستثناء الأنواع العلاجية. جاء القرار بعد تراكم العلكة المستعملة على مقاعد المواصلات والأبواب، ما استنزف جهودًا وموارد لتنظيفها وصيانتها.

إيطاليا (ميلانو): إلزام الابتسامة في الأماكن العامة

ينص قانون قديم في مدينة ميلانو على ضرورة الابتسام دائمًا في الأماكن العامة، باستثناء المستشفيات والجنازات. تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر حين هدفت السلطات لرفع الروح المعنوية للسكان خلال العهد النمساوي-الهنغاري.

لونغييربيين (النرويج): ممنوع دفن الموتى داخل البلدة

لا يُمنع الموت بحد ذاته، لكن دفن الجثث داخل البلدة محظور بسبب التربة الدائمة التجمد التي لا تسمح بتحلّلها طبيعيًا، ما قد يؤدي لاحتفاظ الأمراض داخلها. لذلك يُنقل المرضى في حالة حرجة إلى مناطق أخرى في البر الرئيسي.

اليونان: حظر الكعب العالي في المواقع الأثرية

تمنع بعض المواقع التاريخية، مثل الأكروبوليس، ارتداء الكعب العالي لتجنب إحداث تلف بالحجارة والممرات الأثرية. يهدف القانون لحماية التراث من التآكل الميكانيكي.

إيطاليا (فينيسيا): منع إطعام الحمام

في مناطق سياحية محددة يُحظر إطعام الحمام حفاظًا على المباني والتماثيل التاريخية التي تتعرض للتآكل بسبب الفضلات. المخالفة قد تترتب عليها غرامات مالية.

ماليزيا: حظر ارتداء اللون الأصفر

في سياق سياسي معيّن، مُنعت ملابس اللون الأصفر في بعض المناطق لأنه ارتبط بحركة احتجاجية. رغم غرابته، يعكس الحساسية تجاه الرموز السياسية في الفضاء العام.

اليابان: قانون “ميتـابو” لقياس محيط الخصر

يلزم هذا القانون الرجال والنساء بين 40 و75 عامًا بقياس محيط الخصر وتلقي استشارات صحية إذا تجاوزوا الحد المسموح. يهدف للحد من السمنة والأمراض المرتبطة بها، رغم غرابة تطبيقه مقارنة بالتشريعات التقليدية.

أستراليا (كوينزلاند): ممنوع تشغيل المكنسة بعد السابعة مساءً

تضع بعض القوانين المحلية قيودًا على استخدام المكانس الكهربائية أو الأدوات المسببة للضوضاء بعد الساعة 7 مساءً احترامًا للهدوء السكني. وقد تبدو هذه التفاصيل دقيقة، لكنها تعكس حسًا مجتمعيًا بالانضباط واحترام الجيران.