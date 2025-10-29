للمقبلين على الزواج.. أعرف محتويات شبكة بـ 10 آلاف جنيه

بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، لم تتراجع رغبة الشباب في شرائه، بل قرروا شراء مشغولات ذهبية بميزانية تبلغ 10 آلاف جنيه مصري.

وتواصل "مصراوي" مع إحدى محلات الصاغة الشهيرة عن أنواع المشغولات التي يمكن الحصول عليها في حدود هذا المبلغ.

وكشف أحد العاملين في محل الذهب أن مبلغ 10 آلاف جنيه قد يكفي فقط لشراء قطعة مشغولات ذهبية واحدة صغيرة من عيار 18.

وأضاف: "السعر المعلن للمنتج من خلالنا سعر شامل قيمة المصنعية والدمغة".

وأشار إلى أن الأسعار تخضع لتغيرات لحظية في السوق المصري، مؤكدا أن السعر غير ثابت ويتم تحديده بشكل نهائي وقت الشراء الفعلي فقط، نظرا للتغييرات المستمرة في سوق الذهب.

ويمكن للعميل الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخواتم بأسعار تبدأ من 7,700 جنيه، وتشمل خيارات بأسعار 7,700، 7,800، 8,000، 8,050، و 8,800 جنيه مصري.

كما تتوفر خيارات من الحلقان تبدأ أسعارها من 4,200 جنيه وتصل إلى 6,150 جنيه، وتشمل الأسعار التالية: 4,300، 4,200، 4,250، 6,150، 4,550، و 4,600 جنيه مصري.

