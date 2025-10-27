رفاهية وفخامة لا توصف.. 10 صورلأجمل فنادق في العالم

أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم

فنادق العالم الفاخرة وجهة لعشاق السفر والرفاهية، حيث تجمع بين التصميم الراقي، الإطلالات الخلابة، والخدمات المميزة.

في هذا التقرير، إليكم أجمل 6 فنادق في العالم، وفقا لموقعي "awaylands"، و"theluxurytravelexpert".

فندق لا ريزيدنس فرانشويك، جنوب أفريقيا

فندق لا ريزيدنس من أفخم وأجمل الفنادق في العالم، ويمنح زواره تجربة فريدة تشمل رؤية الطواويس البرية والخيول في أرجاء الفندق.

يتميز كل جناح بتصميم داخلي فاخر يجمع بين الألوان الزاهية والأثاث الكلاسيكي، ليخلق جوا من الفخامة والراحة، كما يمكن للضيوف المشاركة في مجموعة من الأنشطة مثل ركوب الخيل، المشي لمسافات طويلة، ركوب الدراجات، صيد السمك.

جراند إكسلسيور فيتوريا سورينتو، إيطاليا

يقع الفندق على مرتفعات سورينتو ويطل على البحر، ويشبه القلاع القديمة من عصر النهضة، ويوفر حدائق جميلة يمكن من خلالها الوصول مباشرة إلى وسط المدينة على طول ساحل أمالفي.

وتعتبر قاعة الإفطار في الفندق من أجمل الغرف التي يمكن زيارتها.

فور سيزونز أستير بالاس، أثينا، اليونان

يمتد الفندق على مساحة كبيرة على شاطئ الريفييرا الأثيني، ويضم حدائق وشاطئا خاصا، غرف الفندق مزودة بإطلالات رائعة على خليج سارونيك، مع تراسات خاصة.

يوفر الفندق مطاعم للوجبات، كما يمكن للضيوف الاسترخاء في السبا أو القيام بجولات سياحية في أثينا.

شانجريلا باريس، فرنسا

يشتهر الفندق بإطلالاته القريبة على برج إيفل، ويضم مسبحا فريدا ومطعما يمزج بين المطبخ الفرنسي والآسيوي، كما تحتوي أجنحته التاريخية على غرفة الأمير رولان بونابرت من القرن التاسع عشر، ما يمنح الزوار تجربة فريدة تجمع بين الفخامة والتاريخ.

ذا ريتز – لندن، المملكة المتحدة

ذا ريتز من أشهر الفنادق الكلاسيكية في لندن، ويوفر غرفا أنيقة وخدمة سبا مميزة، بالإضافة إلى تجربة شاي بعد الظهر الشهيرة، التي تعد رمزا للترف البريطاني.

فور سيزونز هوالالاي، هاواي

يقع الفندق على الجزيرة الكبيرة في هاواي، ويتناغم مع الطبيعة المحيطة به، كما يضم مسابح مستوحاة من صخور الحمم البركانية وبحيرة مياه مالحة طبيعية، بالإضافة إلى سبا فاخر.

ويوفر الفندق تجربة مميزة تجمع بين الراحة والفخامة والأصالة.

