أودت حوادث اختناق بغاز أول أكسيد الكربون بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في الأردن خلال الأيام الماضية، في وقائع متفرقة بمحافظة الزرقاء والعاصمة عمّان، ارتبطت جميعها باستخدام مدافئ غاز منزلية تُعرف محلياً باسم "الشموسة"، ما دفع السلطات إلى تعليق بيعها وفتح تحقيق فني موسّع.

وفي تفاصيل الحوادث، أعلنت مديرية الأمن العام وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، إثر اختناقهم داخل غرفة مغلقة كانت تُستخدم فيها مدفأة تعمل بالغاز، قبل أن تُسجَّل في اليوم التالي خمس وفيات أخرى تعود لعائلة ثانية في المنطقة نفسها.

ولم تقتصر الحوادث على الزرقاء، إذ سُجّلت أيضاً وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في العاصمة عمّان خلال أقل من 24 ساعة، في حادثة مشابهة ناجمة عن استخدام مدفأة غاز داخل مكان مغلق.

"القاتل الصامت" كلمة السر

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن السبب المباشر لجميع حالات الوفاة هو استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن تراكمه في أماكن غير جيدة التهوية، وهو غاز عديم اللون والرائحة ويُعرف طبياً بـ"القاتل الصامت".

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية منع ثلاثة مصانع محلية من بيع هذا النوع من المدافئ، والتحفظ على الكميات الموجودة لديها، إلى حين صدور نتائج الفحوصات الفنية التي تُجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات من الأجهزة.

وبيّنت المؤسسة في بيان لها أن أكثر من 5 آلاف مدفأة جرى التحفظ عليها حتى مساء السبت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أن هذه المنتجات محلية الصنع ومطروحة في الأسواق منذ سنوات، ولا يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًة أن مدافئ الغاز تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في الأسواق، محذّرة المصانع والمحلات التجارية من بيع أي كميات خلال فترة التحقيق، وتوعّدت بمساءلة قانونية بحق المخالفين للمواصفات الفنية المعتمدة.

مطالبات بإقالة وزير الصناعة

من جانبه، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن جميع العينات، بما فيها تلك المأخوذة من المنازل التي شهدت حوادث الاختناق، أُرسلت إلى الجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الخلل الفني المحتمل، مشددًا على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام هذا النوع من مدافئ الغاز، أياً كان مصدره، إلى حين صدور التقارير الفنية النهائية، داعياً المواطنين إلى تهوية منازلهم بانتظام، وعدم تشغيل المدافئ في غرف مغلقة أو أثناء النوم، والالتزام باستخدام خراطيم غاز لا يتجاوز طولها متراً ونصف.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش في تصريحات تليفزيونية، عزمه تقديم مذكرة نيابية تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الدعوة لاستقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحمّل المسؤولية الأخلاقية عند وقوع أخطاء تمسّ السلامة العامة.

وتجدد السلطات الأردنية تحذيراتها من مخاطر غاز أول أكسيد الكربون، خصوصاً خلال فصل الشتاء، في ظل الاستخدام الواسع لوسائل تدفئة تعمل بالغاز، مؤكدة أن التهوية الجيدة والالتزام بإرشادات السلامة يظلان العامل الأهم لتجنّب حوادث مماثلة.