إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

10:50 ص 14/12/2025

الدرهم الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت: ميريت نادي

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.66 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و126.25 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.48 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و67.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.34 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و155.23 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة