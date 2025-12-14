كتبت: ميريت نادي

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.66 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و126.25 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.48 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و67.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.34 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و155.23 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.