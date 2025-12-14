إعلان

"غير مطابقة للمواصفات".. تحذير من نقط شهيرة للأطفال لعلاج احتقان الأنف

كتب : أحمد جمعة

10:51 ص 14/12/2025

نقط أنف للأطفال ارشيفية

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" لدواء "نازوستوب" الشهير للأطفال.

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 93 لسنة 2025، إن التشغيلة المحددة تحمل رقم "0740324" لدواء " Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics"، الذي تنتجه شركة الحكمة.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى صدور "عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية"، مطالبة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة.

ويستخدم دواء "نازوستوب Nasostop"، للأطفال في علاج احتقان الأنف الناتج عن الحساسية، والتهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والرشح.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذا المستحضر بشكل عام.

Nasostop

نقط أنف شهيرة للأطفال علاج احتقان الأنف دواء نازوستوب هيئة الدواء المصرية

أخبار

