حذرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" لدواء "نازوستوب" الشهير للأطفال.

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 93 لسنة 2025، إن التشغيلة المحددة تحمل رقم "0740324" لدواء " Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics"، الذي تنتجه شركة الحكمة.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى صدور "عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية"، مطالبة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة.

ويستخدم دواء "نازوستوب Nasostop"، للأطفال في علاج احتقان الأنف الناتج عن الحساسية، والتهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والرشح.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذا المستحضر بشكل عام.