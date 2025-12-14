أجواء شتوية على عروس المتوسط.. أمطار تضرب الإسكندرية وانخفاض في الحرارة

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لهطول أمطار يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح بين 20 للعظمى و18 للصغرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سيارات ومعدات الشفط في الشوارع للتعامل مع أي تراكمات لمياه الأمطار، فيما جرى تكثيف أعمال التطهير الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع والمعالجة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا، على أن يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة الفيضة الصغرى، 19 ديسمبر الجاري، والتي تستمر عادة لمدة 5 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 أمتار.