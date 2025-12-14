9 مطالب على طاولة المسؤولين في لقاء مع أهالي باريس بالوادي الجديد

سلامة محمد الحريتي في لقاء مع أهالي باريس بالوادي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، لقاءا جماهيريا موسعا مع أهالي وجماهير مركز باريس بمسجد المدينة.

وأكد سلامة، أن اللقاء تضمن الاستماع لمطالب مواطني المركز والتي تمثلت في 9 مطالب هي:

1- توفير إسكان اجتماعي للشباب.

2- حل مشكلة أرض جمعية البناء والإسكان بباريس.

3- توفير مواصلات نقل عام داخل المدينة.

4- رصف طريق باريس - المكس القبلي.

5- استكمال المجمع الإسلامي بالمدينة.

6- تشغيل المخبز التابع للقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية للمدينة.

7-نقل مقر الشهر العقاري الي المبني الجديد بالمنطقة الشرقية للمدينة.

8- إنهاء تراخيص أرض المراقبة العامة بمنطقة زينب الديب.

9- تسليم الأراضي الزراعية التابعة للمنازل الريفية بقرى بغداد.

وأضاف سلامة، أنه جرى حصر وتسجيل كافة المطالب الخاصة بالمواطنين تمهيدا للتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية لحلها والاستجابة لمطالب المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدورية عقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.