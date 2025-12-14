بالأرقام.. قفزة كبيرة في سرقات التيار الكهربائي بهذه المناطق

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن ارتفاع ملحوظ في عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث بلغ إجمالي المحاضر نحو 2.35 مليون محضر، مقابل 1.9 مليون محضر خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة تقارب 450 ألف محضر.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن كميات الطاقة المسروقة قفزت إلى نحو 1.15 مليار كيلووات/ساعة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بقيمة مالية تجاوزت 19 مليار جنيه، جرى تحصيل 9 مليارات جنيه منها حتى الآن، بينما سجلت الفترة المناظرة من العام المالي الماضي نحو 879 مليون كيلوواوت/ساعة بقيمة تقارب 4.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن غالبية المخالفات تركزت في القاهرة الكبرى والجيزة والعبور و6 أكتوبر، لافتًا إلى ضبط 732 مصنعًا لمخالفتها اشتراطات توصيل الكهرباء والتلاعب في العدادات ووسائل القياس، بما يعكس اتساع محاولات الحصول على التغذية الكهربائية خارج الأطر القانونية.

وقال مصدر، إن الحكومة تبيع الكهرباء بأسعار مدعومة لمختلف الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، ما يمثل عبئًا على الموازنة العامة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا من صندوق النقد الدولي للمضي قدمًا في إعادة هيكلة الدعم وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، دعمًا لاستدامة القطاع.

وشدد المصدر على أن الشركة القابضة تكثف حاليًا حملات التفتيش، وتسريع نشر العدادات الذكية، وتفعيل التحصيل الإلكتروني والربط بين شركات التوزيع، للحد من الفاقدين الفني والتجاري، اللذين يعدان من أبرز تحديات قطاع الكهرباء.