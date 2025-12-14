سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
كتب- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.