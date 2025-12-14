إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:18 ص 14/12/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة