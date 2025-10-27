سيدة تفقد كل ممتلكاتها بسبب باقة زهور.. هذا ما حدث

كشفت السلطات التركية عن واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في أضنة، بعدما خسرت سيدة تدعى شكران جندان جميع ممتلكاتها بسبب باقة زهور أُرسلت إليها في يوم المرأة العالمي.

واستلمت السيدة الزهور من عامل توصيل ووقعت على ورقة ظنت أنها إيصال استلام، لكنها كانت في الواقع سندا ماليا بقيمة 95 ألف دولار، بحسب موقع babaocagi التركي.

وبعد فترة اكتشفت عبر منصة e-Devlet أن منازلها الخمسة وسيارتها ودراجتها النارية قد فرض عليها الحجز.

وتقدمت السيدة ببلاغ للشرطة، لتكشف التحقيقات لاحقا عن شبكة احتيال مكونة من ثلاثة أشخاص استخدموا الحيلة والعواطف للإيقاع بضحاياهم.

وكشفت تحريات شعبة مكافحة الجرائم المنظمة في أضنة أن وراء عملية الاحتيال كلًّا من خليل ب. (48 عامًا) ونوراي ف. (40 عامًا) وزين العابدين ت. الذي انتحل صفة عامل التوصيل يوم الواقعة.

وتبيّن أن الثلاثة نفذوا سلسلة عمليات نصب استهدفت سبعة أشخاص عبر وعود كاذبة بالحب أو الشراكة في العمل، محققين أرباحًا غير مشروعة بلغت 8.82 ملايين ليرة تركية.

وخلال مداهمات منازلهم، ضبطت الشرطة 21 سند ملكية وسندات مالية بقيمة 1.62 مليون ليرة إضافة إلى أجهزة رقمية ومستندات.

كما اتضح أن خليل ب. استغل علاقة عاطفية مع ممرضة للحصول على أموال وسيارة، فيما خدعوا ضحية أخرى أمّية لتوقيع سند فارغ نقل ممتلكاتها إليهم.

وبعد القبض على المتهمين وإنكارهم التهم، أمرت النيابة بإحالتهم إلى القضاء، الذي قرر حبسهم على ذمة التحقيق.

