رجل يتظاهر بالعمى التام لأكثر من 50 عاما .. وهذا ما حدث معه

كتب – سيد متولي

يواجه رجل إيطالي يبلغ من العمر 70 عاما اتهامات بالتظاهر بأنه أعمى تماما لمدة تزيد على 50 عاما، وخلال هذه الفترة حصل على أكثر من مليون يورو (1.16 مليون دولار) كمدفوعات إعاقة.

وبحسب odditycentral، سلطت قضية رجل من فينتشنزا، حصل على أكثر من مليون يورو دون وجه حق كإعانات لفقدانه البصر التام على مدى 53 عامًا، الضوء مجددًا على آليات التحقق الإيطالية من الإعانات ومدفوعات الإعاقة.

كان الرجل السبعيني، الذي لم يُكشف عن اسمه، قد أُعلن كفيفًا تمامًا قبل أكثر من خمسة عقود، إثر حادث عمل.

ومنذ ذلك الحين، جمع أكثر من مليون يورو، ولكن عندما أجرت شرطة المالية التابعة لقيادة مقاطعة فينتشنزا تحقيقات متقاطعة، لفت انتباههم أمر ما، فقرروا متابعته وتصويره بالفيديو.

وهكذا ضبطوه وهو يؤدي أعمال البستنة باستخدام أدوات خطرة، ويفحص المنتجات في السوق بعناية قبل شرائها.

وقام ضباط فيتشنزا، بالتعاون مع زملائهم من شركة أرزيجنانو، بمراقبة الرجل ومتابعته لأكثر من شهرين، وجمعوا أدلة تثبت أنه لم يكن أعمى.

وخلال هذه الفترة، صُوّر وهو يتنقل بسلاسة في المدينة، يتسوق بنفسه، ويعاين عدة منتجات بعينيه، ويدفع نقدًا دون مساعدة، ووجهت إليه لاحقا تهمة الاحتيال على الدولة الإيطالية أمام مكتب المدعي العام في فيتشنزا.

بعد تحقيقاتها، أبلغت الشرطة المالية الجهات المختصة بالوقف الفوري لجميع استحقاقات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

كما أمرت بإجراء تدقيق ضريبي، أسفر عن فرض ضرائب على أكثر من 200 ألف يورو من عائدات غير مشروعة، وهو ما يعادل الدخل الذي حصل عليه المتهم دون وجه حق خلال السنوات الخمس الماضية، وهي أطول فترة كان من الممكن فيها إجراء تقييم.

كما أمر مكتب المدعي العام في فيتشنزا بتوجيه تهمة الاحتيال على الدولة إلى الرجل السبعيني.

اقرأ أيضًا:

يقدم وجبتين فقط.. مرحاض عام تحت الأرض يتحول إلى فندق غريب "فيديو وصور"

6 عادات يومية تضعف جهاز المناعة دون أن تشعر

خلال 15 عاما.. امرأة تنفق ثروة ضخمة على 400 عملية تجميل

أفضل 7 وجبات خفيفة لخفض نسبة السكر في الدم

مثبتة في عينه.. صاحب متجر مجوهرات يثير الجدل بـ ماسة عيار 2 قيراط (فيديو)