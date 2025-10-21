يقدم وجبتين فقط.. مرحاض عام تحت الأرض يتحول إلى فندق غريب "فيديو وصور"

مدينة تحت الماء.. أجمل 3 أماكن سياحية لا ترى إلا من القاع

يقع فندق Netty، وهو فندق بوتيكي مريح أسفل مجموعة من السلالم في منتصف شارع سانت جايلز في أكسفورد بالمملكة المتحدة.

وبحسب موقع odditycentral، كان هذا الفندق في السابق مرحاضا عاما لأكثر من 100 عام.

وبني فندق "ذا نيتي" عام 1895، في عهد فيكتوريا ملكة إنجلترا، وكان يستخدم كمرحاض للرجال حتى عام 2008، حين أغلق لأسباب أمنية.

وظل مهجورا لمدة أحد عشر عاما قبل أن يقرر مالكه أخيرا إعادة فتحه كفندق بوتيكي فريد.

ويعتبر الآن من أكثر أماكن الإقامة غرابة في أكسفورد، ورغم أنه "ليس مناسبا للجميع"، وفقا لمديرة الفندق آنا بينهيرو، إلا أنه يتمتع بسحره الخاص.

وقالت بينهيرو لمجلة نيويورك تايمز ستايل: "كانت رؤيتنا هي إنشاء مساحة تجذب المسافرين الباحثين عن تجربة شخصية".

وتابعت: "نريد أن يقدر كل ضيف التفاصيل المذهلة التي تجعل هذه المساحة فريدة من نوعها، لقد بذلنا جهدا كبيرا في ابتكار أحدث عروض الإقامة في أكسفورد".

ويقدم "ذا نيتي"، وهو مصطلح قديم من سكان جوردي يشير إلى مرحاض خارجي، وجبتين فقط من الحلويات، بسعر يبدأ من 170 جنيها إسترلينيا "227 دولارا أمريكيا" لليلة الواحدة.

ولا يوجد استقبال أو مطعم أو خدمة غرف، ولكن يمكن للضيوف الاتصال بخط المساعدة لأي مساعدة قد يحتاجونها، بالإضافة إلى كوكتيل مجاني عند الوصول.