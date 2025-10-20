3 أبراج تميل إلى العزلة أكثر من غيرها.. هل أنت من بينها؟

يختار البعض العزلة كمساحة للراحة واستعادة التوازن، في حين يراها آخرون سلوكا غريبا أو انعزاليا.

لكن في علم الفلك، يعتقد أن الأبراج تؤثر على طبيعة الشخصية، بما في ذلك الميل إلى الوحدة أو الانفتاح الاجتماعي.

وبحسب موقع Astrology، فإن بعض الأبراج تميل بطبيعتها إلى الانعزال، لا هربا من الواقع، بل بحثا عن السلام الداخلي، أو لأنهم يشعرون براحة أكبر في عالمهم الخاص، وهؤلاء الأشخاص لا يكرهون الآخرين، لكنهم ببساطة يفضلون المساحة الشخصية على الضجيج الاجتماعي.

فيما يلي قائمة بالأبراج الثلاثة الأكثر ميلا للانعزال: