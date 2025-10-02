أكبر ماسة في العالم تبحث عن مالك.. هل يقتنصها ملياردير خليجي؟

كتب- أحمد الضبع:

أنظار أسواق المجوهرات العالمية إلى جوهرة نادرة قد تغيّر خريطة تجارة الألماس، بعد الإعلان عن عرض ثاني أكبر ماسة في العالم للبيع، وسط ترجيحات بأن يقتنيها أحد أثرياء الخليج بملايين الدولارات.

الماسة، التي عُثر عليها في منجم كاروي شمالي بوتسوانا العام الماضي، تحمل اسم «موتسويدي» ويبلغ وزنها 2492 قيراطاً (نحو 498 جراماً)، أي ما يعادل نصف كيلو تقريباً، وهو حجم نادر لم يُشاهد منذ أكثر من قرن، وفقا لموقع sciencealert.

وقالت شركة «إتش بي أنتويرب» البلجيكية لتجارة الأحجار الكريمة إنها لم تحدد بعد السعر النهائي للجوهرة، إذ يتطلب الأمر دراسة دقيقة لمعرفة القيمة المتوقعة بعد الصقل، لكنها أكدت أن الماسة حظيت منذ اكتشافها باهتمام عالمي واسع.

وتقارن هذه الماسة التاريخية باكتشاف ماسة «كولينان» الشهيرة عام 1905 في جنوب أفريقيا، والتي بلغ وزنها 3106 قيراطات، وجرى تقطيعها لاحقاً إلى تسعة أحجار أساسية تزين اليوم جواهر التاج البريطاني.

وتعرض الشركة الماسة «موتسويدي» إلى جانب ثلاث ماسات عملاقة أخرى عُثر عليها في المنجم ذاته، بينها ثالث أكبر ماسة في العالم، وسط تقديرات بأن يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار.

صور نادرة أظهرت الجوهرة وهي بحجم كرة غولف تقريباً، ما يعكس ضخامة هذا الاكتشاف الذي وصفه خبراء بأنه «فرصة لا تتكرر إلا مرة كل مئة عام»، في إشارة إلى ندرة أحجام مماثلة.

