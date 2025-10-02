حذاء رياضي بـ1.5 مليون دولار.. سر ارتفاع سعره

كتب- أحمد الضبع:

تخيل أن زوجا من الأحذية الرياضية يمكن أن يصل ثمنه إلى 1.5 مليون دولار، هذا ما حدث بالفعل مع زوج الأحذية الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردن في أول موسم له بالدوري الأمريكي للمحترفين عام 1984.

وأعلنت دار سوثبيز للمزادات يوم الأحد 25 أكتوبر 2021 أن المشتري هو نيك فيوريلا، جامع مشهور للمقتنيات الرياضية النادرة والتي تصل قيمتها إلى الملايين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب موقع "وول ستريت جورنال"، فإن الحذاء من نوع "نايك إير شيب" الأحمر والأبيض، وكان مملوكا سابقا لفتى جمع الكرات في نادي دنفر ناجتس، الذي حصل عليه كهدية قبل أن يصبح أيقونة رياضية.

وليس هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المزادات، إذ بيع في أبريل الماضي زوج من الأحذية التي ارتداها مغني الراب كاني ويست في حفل جوائز غرامي 2008 مقابل 1.8 مليون دولار، ليصبح أعلى مبلغ دفع مقابل حذاء رياضي.

الظاهرة ليست جديدة؛ الأحذية الرياضية النادرة تحقق مؤخرا أسعارا قياسية، فعلى سبيل المثال، بيع زوج من الأحذية البيضاء المصنوعة يدويًا على يد أحد مؤسسي شركة نايك قبل نحو 50 عاما مقابل 162,500 دولار، وزوج آخر من أحذية مايكل جوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.

