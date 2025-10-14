فيديو يثير الجدل.. كلب يقتحم حفل زفاف ويأكل التورتة أمام الضيوف

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والضحك، بعد أن أظهر لحظة اقتحام كلب لحفل زفاف وسط دهشة العروسين والحضور، حيث توجه مباشرة نحو التورتة الضخمة الموضوعة في منتصف القاعة وبدأ في التهامها..

قد تبين أن الواقعة أثناء حفل زفاف أُقيم في إحدى القاعات، حيث كان المدعوون منشغلين بتصوير لحظة دخول العروسين، قبل أن يفاجأ الجميع بالضيف غير المدعو كلب يبدو أنه انجذب لرائحة الحلوى.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على منصات التواصل، وحقق آلاف المشاهدات والتعليقات الساخرة.