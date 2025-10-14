إعلان

فيديو يثير الجدل.. كلب يقتحم حفل زفاف ويأكل التورتة أمام الضيوف

كتب : أسماء العمدة

11:00 م 14/10/2025

حفل زفاف- صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والضحك، بعد أن أظهر لحظة اقتحام كلب لحفل زفاف وسط دهشة العروسين والحضور، حيث توجه مباشرة نحو التورتة الضخمة الموضوعة في منتصف القاعة وبدأ في التهامها..

قد تبين أن الواقعة أثناء حفل زفاف أُقيم في إحدى القاعات، حيث كان المدعوون منشغلين بتصوير لحظة دخول العروسين، قبل أن يفاجأ الجميع بالضيف غير المدعو كلب يبدو أنه انجذب لرائحة الحلوى.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على منصات التواصل، وحقق آلاف المشاهدات والتعليقات الساخرة.

حفل زفاف تورتة كلب يقتحم حفل زفاف منوعات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة