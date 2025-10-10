تخيلي أن فستانك لم يعد مجرد قطعة قماش تقليدية، بل لوحة حية تتغير أمام عينيك، هذا ما يقدمه الفستان الرقمي، ابتكار يجمع بين الموضة والتكنولوجيا ليمنح تجربة غير مسبوقة في عالم الأزياء.

أعلنت شركة تكنولوجيا رائدة عن مشروع بريمروز، وهو فستان ذكي قادر على تغيير ألوانه ونقوشه لحظيًا، ليمنح مرتديه إطلالة متجددة في كل لحظة، وفقا لموقع mymodernmet.

وجرى الكشف عن المشروع لأول مرة في مؤتمر أدوبي ماكس 2023، إذ ارتدته الباحثة كريستين ديريك، التي بدأت متدربة في الشركة قبل أن تنضم إلى فريق البحث المسؤول عن تطوير الفستان الذكي. واستفادت ديريك من خبرتها الأكاديمية في التقنيات القابلة للارتداء خلال دراستها العليا بجامعة كاليفورنيا – بيركلي.

الفستان جاء بتصميم يجمع بين الحرفية اليدوية والتقنية المتطورة، إذ زين ببتلات لامعة وخيط يدويا، وزود بعشرات لوحات التحكم الدقيقة لتشغيله.

وكان إعداد البتلات تحديا هندسيا، إذ استخدمت مقاسات مختلفة لضمان التناغم البصري، مع إنشاء خريطة رقمية عبر برنامج Illustrator لتجميعها بطريقة أقرب إلى التلوين بالأرقام.

وعندما صعدت ديريك إلى مسرح أدوبي ماكس، خطفت الأنظار بفستانها المتغير الألوان والأنماط لحظيا، ليمنح إحساسًا بالحركة والابتكار مع كل خطوة لها.

