تامر أمين يقترح حلولًا عادلة لتخفيف الأعباء على أصحاب المحلات

كتب : داليا الظنيني

08:38 م 04/04/2026

تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين أن قرار الحكومة بغلق المحال في التاسعة مساءً ضمن خطة ترشيد الاستهلاك أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المطاعم والكافيهات، مطالبًا بضرورة مراعاة أصحاب المنشآت التجارية.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن القرار خفض الإيرادات للنصف وأكثر، خاصة أن ساعات الذروة للمطاعم والكافيهات تبدأ بعد الثامنة مساءً، وهو ما تسبب في خسائر واضحة للقطاع.

وقال إن أصحاب المحال الذين يدفعون إيجارات مرتفعة لن يتمكنوا من الاستمرار بنفس الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن المحل الذي يدفع 100 ألف جنيه إيجار شهريًا لا يمكنه تحمل نفس القيمة مع انخفاض الإيرادات.

وأشار إلى أن تقليل الإيجار أو الرسوم سيمنح أصحاب المنشآت القدرة على الحفاظ على العمال وعدم فصلهم، مؤكدًا أن أي ضغط إضافي سيدفعهم للتخلي عن الموظفين وتحميلهم تبعات الأزمة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بالنظر بعين العدل إلى جميع الأطراف، موضحًا أن تقليل الإيجارات والرسوم سيحقق التوازن بين ترشيد الطاقة من جهة، وحماية العمال وأصحاب المحلات من جهة أخرى.

