براءة عصام صاصا والحبس سنتين لباقي المتهمين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

كتب : أحمد عادل

08:25 م 04/04/2026

عصام صاصا

قضت محكمة جنح القاهرة، ببراءة مطرب المهرجانات عصام صاصا، ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة سنتين؛ لاتهامهم في واقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل بالمعادي.

إحالة عصام صاصا و15 آخرين في اتهامهم بمشاجرة الملهى الليلي

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة أحالت مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة قررت إخلاء سبيل المطرب عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات الحراسة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

