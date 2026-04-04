إعلان

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك بجنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

08:28 م 04/04/2026

الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادثة نيران صديقة وقعت خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان الليلة الماضية، موضحًا أن الجندي القتيل هو الرقيب أول جاي لودار (21 عاماً)، من وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، وينحدر من بلدة يوفاليم.

ووفق بيان لجيش الاحتلال، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة فجرًا أثناء تنفيذ قوة من وحدة ماجلان عملية مداهمة في قرية شبعا لاعتقال شخص يُشتبه في مساعدته حزب الله.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، اعتقد أحد جنود الاحتلال خلال عملية الاعتقال أنه رصد مشتبهين يحاولان الفرار، ففتح النار باتجاههما، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جندي آخر بجروح وُصفت بالخطيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق