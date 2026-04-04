أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادثة نيران صديقة وقعت خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان الليلة الماضية، موضحًا أن الجندي القتيل هو الرقيب أول جاي لودار (21 عاماً)، من وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، وينحدر من بلدة يوفاليم.

ووفق بيان لجيش الاحتلال، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة فجرًا أثناء تنفيذ قوة من وحدة ماجلان عملية مداهمة في قرية شبعا لاعتقال شخص يُشتبه في مساعدته حزب الله.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، اعتقد أحد جنود الاحتلال خلال عملية الاعتقال أنه رصد مشتبهين يحاولان الفرار، ففتح النار باتجاههما، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جندي آخر بجروح وُصفت بالخطيرة.