نقل عبدالرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

كتب : معتز عباس

07:13 م 04/04/2026 تعديل في 07:27 م
    نجل الفنان عبدالرحمن ابو زهرة على فيسبوك
    الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة (2)

أعلن أحمد نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن تدهور الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا نقله إلى غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عبدالرحمن أبو زهرة يتعرض لوعكة صحية

وكتب نجل الفنان: "تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة من تاني يوم العيد.. ياريت ندعيله كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته"، مطالبًا الجمهور ومحبي والده بالدعاء له في هذه الظروف الصحية الصعبة.

سرعان ما تفاعل عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت الدعوات بالشفاء العاجل للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، معبرين عن محبتهم وتقديرهم لمسيرته الفنية الطويلة.

أزمة عبدالرحمن أبو زهرة مع الضرائب

يذكر أنه في الفترة الماضية، أثار نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة جدلًا واسعًا بعد كشفه عن حجز مصلحة الضرائب على معاش والده ووقف حسابه البنكي، مؤكدًا أن المعاش لا يكفي حتى لتغطية تكاليف علاجه. وطالب الجهات المعنية برفع الظلم عن فنان أفنى أكثر من 60 عامًا في خدمة الفن، داعيًا لتكريمه بدلًا من تعرضه لمثل هذه الأزمات.

من هو عبد الرحمن أبو زهرة

يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتلفزيون منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "الجماعة"، "عمر بن عبدالعزيز"، وغيرها.

