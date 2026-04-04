تقدمت هدى م، 31 عاماً، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها بزوجها بعد شهر واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها باستحالة استمرار الحياة بينهما.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة تقليدية، وكانت تتوقع حياة مستقرة قائمة على التفاهم وتحمل المسؤولية، إلا أنها فوجئت بتغير سلوك زوجها مباشرة بعد الزواج، واصفة إياه بـ"كسول وبيحب النوم".

"هدى" تطلب خلع زوجها: "قاعد فى البيت من بعد جوازنا"

وأوضحت "هدى" أن زوجها امتنع عن العمل عقب الزواج، رغم أنه كان موظفًا قبل الارتباط، مضيفة: "بعد شهر واحد بس من الجواز، قعد في البيت ومبقاش عايز يشتغل خالص"، مشيرة إلى أنه أصبح يعتمد عليها في تلبية احتياجات المنزل، ما تسبب في نشوب خلافات متكررة.

وأشارت الزوجة إلى أن محاولاتها لإقناعه بالبحث عن عمل باءت بالفشل، حيث كان يرفض الاستجابة لأي نصيحة، ويتمسك بموقفه دون مبرر واضح، مبررًا تصرفاته بعبارة: "معمولى عمل بوقف الحال".

وأضافت: "كل ما أتكلم معاه في موضوع الشغل، يقول لي إنه معمول له عمل، وإنه مش قادر ينزل يشتغل"، ما زاد من حدة التوتر بينهما، خاصة مع غياب أي مصدر دخل ثابت غير والده.

وأكدت "هدى" أنها تحملت الوضع في البداية أملاً في تحسن الأمور، إلا أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال، بعد شعورها بعدم الأمان والاستقرار.

ولفتت إلى أن الحياة بينهما تحولت إلى سلسلة من المشكلات اليومية في ظل رفض الزوج تحمل المسؤوليات، مما جعلها ترى أن استمرار العلاقة أمر مستحيل.

واختتمت الزوجة دعواها بالتأكيد على أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب تلك الخلافات، مطالبة المحكمة بالتفريق بينها وبين زوجها خلعًا، ولا تزال الدعوى رقم 752 لسنة 2025 منظورة أمام محكمة الأسرة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.