إعلان

امرأة تفقد أحشاءها بسبب الإمساك.. ماذا حدث لها؟

04:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتفاخ البطن من الإمساك
  • عرض 4 صورة
    سيدة تعاني من مضاعفات خطيرة للإمساك
  • عرض 4 صورة
    سيدة تعاني من مضاعفات خطيرة للإمساك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل:

عانت فتاة بريطانية من انتفاخ شديد في بطنها وكانت مصابة بالإمساك الحاد، ولم تهتم بالأمر كثيرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية، فإن صاحبة الـ21 عامًا، واجهت أعراضًا مختلفة لمدة زمنية وصلت إلى 8 أشهر، وكانت تتبرز مرة واحدة كل 3 أسابيع، وتجاهلت التوجه إلى الطبيب، وفضلت تلقي الملينات التي تصرف دون إشراف الطبيب، وتناول المشروبات الطبيعية مثل القهوة السوداء.

وفي أحد الأيّام، استيقظت الفتاة التي تدعى "كورتني انجهام"، على صوت يشبه القرقعة المرعب، ووجدت نفسها تنزف وقالت" وجدت أحشائي تسقط"، وسرعان ما تواصلت مع المستشفى.

وتم إجراء عمليتين جراحتين، ولكنها باءت بالفشل، وجرى تشخيص حالتها بأنها تعامي من تدلي المستقيم، الذي يصاب به الشخص نتيجة ضعف العضلات الداخلية إلى انعكاس المستقيم وهبوطه خارج فتحة الشرج، وغالبًا ما تظهر هذه الحالة على شكل كتلة بارزة من فتحة الشرج.

اقرأ أيضا:

مفعوله سحري.. هذا النوع من المكسرات يحارب الكولسترول والالتهابات

طعام أخضر يقضي على سموم الكبد ويحارب السرطان.. احرص على تناوله

"الحق نفسك".. 4 خطوات تكشف الأعراض الخفية لـ السكتة الدماغية

تغييرات جذرية ومفاجآت لـ5 أبراج مع نهاية أكتوبر.. هل برجك من بينهم؟


فوائد غير متوقعة لتناول الفول يوميا.. وهذا تأثيره على العظام

الإمساك أضرار الإمساك مضاعفات الإمساك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تغيرات مذهلة تنتظر مواليد 5 أبراج فلكية بدءا من نوفمبر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)