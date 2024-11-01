امرأة تفقد أحشاءها بسبب الإمساك.. ماذا حدث لها؟

كتبت- آلاء نبيل:

عانت فتاة بريطانية من انتفاخ شديد في بطنها وكانت مصابة بالإمساك الحاد، ولم تهتم بالأمر كثيرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية، فإن صاحبة الـ21 عامًا، واجهت أعراضًا مختلفة لمدة زمنية وصلت إلى 8 أشهر، وكانت تتبرز مرة واحدة كل 3 أسابيع، وتجاهلت التوجه إلى الطبيب، وفضلت تلقي الملينات التي تصرف دون إشراف الطبيب، وتناول المشروبات الطبيعية مثل القهوة السوداء.

وفي أحد الأيّام، استيقظت الفتاة التي تدعى "كورتني انجهام"، على صوت يشبه القرقعة المرعب، ووجدت نفسها تنزف وقالت" وجدت أحشائي تسقط"، وسرعان ما تواصلت مع المستشفى.

وتم إجراء عمليتين جراحتين، ولكنها باءت بالفشل، وجرى تشخيص حالتها بأنها تعامي من تدلي المستقيم، الذي يصاب به الشخص نتيجة ضعف العضلات الداخلية إلى انعكاس المستقيم وهبوطه خارج فتحة الشرج، وغالبًا ما تظهر هذه الحالة على شكل كتلة بارزة من فتحة الشرج.

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