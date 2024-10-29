"الحق نفسك".. 4 خطوات تكشف الأعراض الخفية لـ السكتة الدماغية

كتب – سيد متولي

التعرف على علامات وأعراض السكتة الدماغية أمر بالغ الأهمية لأن هذه المشكلة الصحية يمكن أن تهدد الحياة.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من المخ، ما يؤثر على وظائف مثل الكلام أو الحركة، وقد يستغرق التعافي وقتًا طويلاً في بعض الأحيان، بحسب express.

وتشمل الأعراض التي قد تظهر فجأة ضعف في الوجه أو الذراع، وصعوبة في الكلام، وعدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما، والارتباك، وفقدان الذاكرة.

وشارك مستخدم تيك توك، الدكتور جو، الذي يتابعه مليوني شخص، أربع خطوات لتحديد علامات السكتة الدماغية.

وشرح اختصار FAST، الذي يرمز إلى عدم تناسق الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة الكلام، والوقت اللازم لاستدعاء خدمات الطوارئ.

وقال الطبيب: "تساعد هذه الأداة في التعرف بسرعة على السكتة الدماغية المحتملة، ما يتيح التدخل الطبي السريع، وهو أمر حيوي لتقليل شدة السكتة الدماغية وتحسين فرص التعافي".

وفي الفيديو، أوضح: "هذا الرجل سوف يصاب بسكتة دماغية في بث مباشر على الفيديو، وكما ترون فهو يؤدي روتينه التدريبي المعتاد دون صعوبة، لكن أول ما تلاحظه هو أن وجهه غير متماثل حيث يبدو كلا الجانبين مختلفين عن بعضهما البعض، ثم تلاحظ أنه يواجه صعوبة في التقاط قفاز الملاكمة بذراعه اليمنى، فهو يعاني من ضعف في الذراع اليمنى".

"يجب أن يساعدك اختصار FAST على تذكر أعراض السكتة الدماغية الواضحة، وعدم تناسق الوجه، وضعف الذراع، ومشاكل الكلام، والوقت المناسب للاتصال برقم 911."

وفي ختام الفيديو المثير للإعجاب، أظهر الرجل تعافيًا ملحوظًا، ورفع إبهامه بفرح من سريره في المستشفى، وزادت شعبية المنشور، حيث حصد 228 ألف إعجاب وأثار حوارًا قويًا في قسم التعليقات.

وقال أحد الأشخاص: "شكرًا لك على النشر، كنت نائمًا في السرير عندما حدثت لي أول سكتة دماغية. وعندما استيقظت، لم أتمكن من التحدث أو المشي أو التقاط أي شيء. كنت في الخمسين من عمري في ذلك اليوم".

في حين أشار آخر: "إنه مخيف لأنه يبدو لائقًا جدًا".

وفي إشارة إلى نفس الرأي، علّق مستخدم آخر: "لكن أخي يبدو بصحة جيدة"، فيما شارك آخر: "نجا من السكتة الدماغية في سن 35. كانت مشكلتي هي فقدان القدرة على الكلام وضعف الذراع الأيمن والخدر".

وتم تسليط الضوء على التأثيرات المتنوعة للسكتة الدماغية، حيث قد يستغرق الطريق إلى التعافي بالنسبة لبعض الأفراد أيامًا أو أسابيع، مع الحد الأدنى من اضطراب الحياة.

وعلى العكس من ذلك، قد يخضع آخرون لأشهر أو سنوات من إعادة التأهيل، ما يستلزم تعديلات كبيرة في نمط الحياة تتراوح بين تعديلات المنزل لتسهيل التنقل، إلى الغياب الطويل المحتمل عن العمل أو التوقف الدائم عن العمل.

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