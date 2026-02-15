إعلان

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف

كتب : معتز عباس

07:43 م 15/02/2026 تعديل في 08:09 م
    زينة تنتسب للاشراف
    شهادة نسب ابناء زينة من الاشراف
    وثيقة نسب ابناء زينة من السادة الاشراف
    كارنيهات ابناء زينة

كشفت الفنانة زينة عن حصولها على شهادة رسمية تثبت نسب أبنائها إلى الأشراف، وذلك عبر مستند صادر عن "نقابة السادة الأشراف".

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة الشهادة التي تحمل اسم نجلها زين الدين وعز الدين أحمد عز علي عزت، موضحة أنها توثق انتسابه لذرية الإمام الحسين رضي الله عنه، بحسب ماهو مدون في الوثيقة.

وكتبت زينة تعليقًا على "انستجرام": "أجمل شئ حصل في حياتي ماما وجدتي عندهم الشهادة دي من زمان بس كنت بتكسف أقول الناس هاتقول عليا بكذب، أختي نسرين طلعت الشهادات بتاعتنا أنا واخواتي وبعدها طلعت لولادي يوم عيد ميلادي ودي أحلي هدية جاتلي في عمري كله شكرًا يا أختي أوي".

وأضافت: "إحنا من نسل الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ، أنا وولادي من الأشراف نسبة لأمي، حبيت أشاركم فرحة كبيرة في قلبي أنا وزين وعز".

آخر أعمال زينة الفنية

كانت آخر مشاركات زينة على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد وعرض عام 2025.

أعمال تنتظر عرضها زينة قريبا

تشارك زينة في فيلم "الشيطان شاطر" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، أحمد عيد، عبد العزيز مخيون، محمد أنور، تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن.

زينة نسل الرسول نقابة السادة الأشراف

