الكبد هو العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم وتحليل الأدوية، بما في ذلك المسكنات الإفراط في تناول المسكنات، سواء كانت بوصفة طبية أو بدونها، قد يؤدي إلى أضرار خطيرة للكبد، بعضها قد يكون صامتًا في البداية ويظهر بعد فوات الأوان.

زيادة الإنزيمات الكبدية

الاستهلاك المفرط للمسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قد يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد، وهو أول مؤشر على إجهاد الكبد، بحسب "هيلث لاين".

التهاب الكبد الدوائي

بعض المسكنات قد تسبب التهاب الكبد عند الإفراط في استخدامها، مما يؤدي إلى تلف خلايا الكبد وحدوث أعراض مثل التعب وفقدان الشهية.

تليف الكبد على المدى الطويل

الاستخدام المزمن للمسكنات بجرعات عالية قد يؤدي إلى تليف الكبد، وهو تلف دائم للأنسجة الكبدية، ويزيد من خطر فشل الكبد.

فشل الكبد الحاد

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الإفراط في المسكنات إلى فشل الكبد الحاد، وهو حالة طارئة تهدد الحياة وتتطلب تدخل طبي فوري.



أعراض مبكرة يمكن ملاحظتها

تشمل علامات إجهاد الكبد الغثيان، التعب، ألم في الجانب الأيمن من البطن، واصفرار الجلد أو العينين، وقد تظهر هذه الأعراض بعد فترة من الإفراط في تناول المسكنات.

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