تؤدي التغذية دورا مهما في دعم صحة الدماغ والحفاظ على التركيز والذاكرة مع التقدم في العمر، وبينما يحرص كثيرون على تناول الأطعمة المفيدة للعقل، هناك أيضا مجموعة من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية، وفقا لموقع "health".

الشاي الأخضر

من أكثر المشروبات ارتباطا بصحة الدماغ، إذ يحتوي على مزيج من الكافيين والثيانين، وهما مادتان تساهمان في تعزيز الانتباه وتحسين التركيز، كما يساعد على زيادة اليقظة الذهنية وتقليل الشعور بالتوتر، ما يجعله خيارا مناسبا خلال ساعات العمل أو الدراسة.

عصير الرمان

يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وخاصة مركبات البوليفينول، التي تسهم في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي ودعم وظائف الدماغ على المدى الطويل.

القهوة

القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، ويرجع ذلك إلى تأثير الكافيين في تعزيز النشاط الذهني.

ويساعد الكافيين على زيادة اليقظة وتحسين التركيز والقدرة على أداء المهام اليومية، كما قد يسهم في دعم الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية.

عصير الشمندر

يتميز عصير الشمندر أو البنجر باحتوائه على النترات الطبيعية التي تساعد على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، ما يسهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وقد ينعكس ذلك إيجابًا على الوظائف الإدراكية والقدرة على التركيز والتفكير.

عصير العنب

يحتوي أيضا على مركبات نباتية مفيدة، أبرزها الفلافونويدات، التي تعمل على حماية خلايا الدماغ وتعزيز القدرات الذهنية، إضافة إلى دورها في الحد من الالتهابات التي قد تؤثر على صحة الدماغ.

عصير التوت

يُعرف التوت بغناه بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف المرتبط بالتقدم في العمر، كما قد يساعد على تحسين التواصل بين الخلايا العصبية ودعم الوظائف الإدراكية.

اقرأ أيضا:

7 عادات يومية قد تحميك من النسيان وتحسن أداء الذاكرة