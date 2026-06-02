سرطان الغدة الدرقية من الأمراض التي قد لا تُظهر أعراضا واضحة في مراحلها المبكرة، ما يجعل الانتباه إلى العلامات التحذيرية أمرا ضروريا للكشف المبكر وزيادة فرص العلاج.

فيما يلي، أبرز العلامات التحذيرية لسرطان الغدة الدرقية، وفقا لموقع "health".

بحة مفاجئة في الصوت

تغير الصوت أو الإصابة ببحة مفاجئة من العلامات التي تستدعي الانتباه، فإذا أصبح الصوت أجشا دون سبب واضح واستمر ذلك لفترة، فقد يكون مؤشرا على تأثير الخلايا السرطانية في الأعصاب المحيطة بالغدة الدرقية، خاصة الأعصاب المسؤولة عن التحكم في الأحبال الصوتية.

صعوبة في التنفس أو البلع

مع نمو الورم وانتشاره، قد يزداد الضغط على المريء والقصبة الهوائية، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة عند الاستلقاء، بالإضافة إلى مشكلات في البلع وتناول الطعام. وينصح بعدم تجاهل هذه الأعراض إذا استمرت لعدة أيام، واللجوء إلى الفحوصات اللازمة لتحديد السبب.

ظهور كتلة في الرقبة

وجود كتلة أو تورم غير مؤلم في منطقة الرقبة من أبرز العلامات المرتبطة بسرطان الغدة الدرقية، ما يدفع الكثيرين إلى تجاهلها، لذلك يُنصح بمراقبة منطقة الرقبة بشكل دوري، خاصة لدى الأشخاص الذين سبق لهم التعرض للعلاج الإشعاعي في هذه المنطقة، إذ يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

تضخم الغدد الليمفاوية

قد يؤدي تطور سرطان الغدة الدرقية إلى تورم أو تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة نتيجة انتشار الخلايا السرطانية أو حدوث التهابات مرتبطة بالورم، ورغم أن تضخم الغدد الليمفاوية قد يحدث بسبب نزلات البرد أو التهابات الحلق واللوزتين، فإن استمراره دون سبب واضح يستدعي استشارة الطبيب.

الإسهال المزمن والشديد

في بعض الحالات، خاصة مع نوع يُعرف بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، قد يعاني المريض من نوبات إسهال متكررة وشديدة..

متى يجب استشارة الطبيب؟

يوصي بضرورة الذهاب للطبيب المختص عند ظهور أي من هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة.

