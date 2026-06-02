ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع "جرين شرم" المعني بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من قيادات الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، وما تحقق من نتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

"جرين شرم" نموذج رائد للمدن المستدامة



أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع "جرين شرم" يعد أحد أبرز المشروعات الرائدة التي تنفذها الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، بهدف تحويل شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء والوجهات السياحية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضحت أن المشروع يمتد لمدة 6 سنوات، ويغطي مساحة 42 كيلومترًا مربعًا من المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى المناطق البحرية والساحلية بالمحميات الطبيعية في رأس محمد ونبق وأبو جالوم، من خلال نهج تشاركي يجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.

خفض 85 ألف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري



أضافت الوزيرة، أن المشروع حقق نتائج ملموسة، حيث نجح في خفض ما يعادل 85 ألفًا و120 طنًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مقتربًا من المستهدف الإجمالي البالغ 105 آلاف و837 طنًا مكافئًا من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تحقيق تقدم في الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة.

وأشارت إلى نجاح المشروع في تحفيز الاستثمارات الخضراء، حيث تم تنفيذ 43 مشروعًا للقطاع الخاص باستثمارات بلغت 6.3 مليون دولار، و7 مشروعات للقطاع العام باستثمارات تجاوزت 13.55 مليون دولار، بإجمالي استثمارات تخطى 19.8 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد عليوه، مدير مشروع "جرين شرم"، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عامي 2024 و2025، والتي شملت إعداد دراسة خط الأساس لمؤشرات الاستدامة، وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للمدينة، وتطوير منظومة متكاملة لقياس الأداء وربطها بنظام المعلومات الجغرافية (GIS).

وفي قطاع الطاقة، نجح المشروع في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تجاوزت 4 ميجاوات، شملت مطار شرم الشيخ ومتحف المدينة وعددًا من المدارس والمستشفيات والفنادق، فضلًا عن تركيب 891 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما ساهم في رفع إجمالي الطاقة المتجددة بالمدينة إلى نحو 55 ميجاوات تمثل 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

كما تضمن المشروع تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج دعم الفنادق للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة الذكية، بما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الكهرباء.

وفي مجال إدارة المخلفات، تم إعداد استراتيجية متكاملة للمخلفات الصلبة وتنفيذ مشروعات لإعادة التدوير داخل الفنادق والمحميات والمراسي والمطاعم، إلى جانب إعادة تدوير الزيوت والمخلفات البلاستيكية والإلكترونية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

تشغيل الحافلات الكهربائية ومنظومة الدراجات التشاركية

كما استعرض الاجتماع جهود دعم النقل المستدام من خلال إعداد دراسات تشغيل الحافلات الكهربائية ومنظومة الدراجات التشاركية، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، والحد من التأثيرات البيئية لمحطات التحلية على النظم البيئية البحرية.

وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، تم تنفيذ برامج للحفاظ على المحميات الطبيعية في رأس محمد ونبق وأبو جالوم، وتعزيز برامج الرصد البيئي للكائنات البحرية وحماية الشعاب المرجانية.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يجسد نموذجًا متكاملًا يجمع بين حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية أسهم في تطوير حلول مستدامة تعزز الحفاظ على النظم البيئية الفريدة بمدينة شرم الشيخ.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة طرح المرحلة الثانية من منح دعم الطاقة الشمسية، والتوسع في تطبيق نظم كفاءة الطاقة والتبريد المستدام، وتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحميات الطبيعية والمراسي السياحية، ودعم النقل المستدام والحافلات الكهربائية، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز السياحة البيئية وحماية الشعاب المرجانية.

كما شددت الوزيرة، على سرعة استكمال إجراءات انضمام مدينة شرم الشيخ إلى شهادة "Green Destinations" الدولية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية خضراء مستدامة معترف بها عالميًا، والتوسع في تمويل مشروعات تطوير محميات رأس محمد ونبق وأبو جالوم لتحقيق مستهدفات المشروع في دعم وإدارة المحميات