قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أسس النظام الإيراني تعرضت لتصدعات عميقة، مؤكداً أن الوضع لم يعد كما كان في السابق.

وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني لن يستعيد وضعه السابق، معتبراً أن نهايته ستكون السقوط في نهاية المطاف.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته: "أقول لكم إن نهاية النظام الإيراني هي السقوط".

وفيما سبق وجّه الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية ما وصفته القناة 12 الإسرائيلية بالمكالمة الصعبة التي جرت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت القناة عن آيزنكوت قوله إن نتنياهو يضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة البلاد، معتبراً أنه يضحي بالشمال الإسرائيلي وسكانه من أجل تحقيق أهدافه الخاصة.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أن نتنياهو مطالب بتقديم تفسير واضح للشعب الإسرائيلي بشأن هذه السياسات والمواقف.

كما دعا آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مغادرة منصبه، محملاً إياه مسؤولية القرارات التي قال إنها جاءت على حساب مصالح الدولة وسكان المناطق الشمالية.