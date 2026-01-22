كيف يمكن التنبؤ بنوبات الربو قبل ظهورها؟

اكتشف الباحثون طريقة مبتكرة تحدث تحولًا في علاج مرض الربو، إذ تمكن من التنبؤ بحدوث النوبات قبل خمس سنوات، ما يفتح الباب أمام التدخلات العلاجية المبكرة لملايين المرضى، نقلا عن "إندبندنت".

ويُعرف الربو بأنه مرض مزمن يتسم بنوبات مفاجئة تؤثر على التنفس وقد تكون خطيرة في بعض الحالات. ولتقليل هذه النوبات، أجرى فريق بحثي من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام ومعهد كارولينسكا السويدي دراسة اعتمدت على تحليل جزيئات دقيقة في دم أكثر من 2500 مريض، باستخدام نهج يُعرف بـ "علم الأيض".

ووجد الباحثون أن هناك علاقة بين أنواع معينة من الدهون المعقدة، المعروفة بالسفينغوليبيدات، والهرمونات الستيرويدية الطبيعية للجسم، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الالتهابات. وأكدوا أن قياس النسبة بين السفينغوليبيدات والستيرويدات يمكن أن يساعد على تقدير احتمال تعرض المريض لنوبة ربو خلال السنوات الخمس المقبلة. وتدخل السفينغوليبيدات في تكوين أغشية الخلايا، ولها دور مهم في تنظيم الإشارات الخلوية ووظائف الجهاز المناعي والعصبي.

وأشار الفريق إلى أن هذه الطريقة لا تحدد مستوى الخطر فحسب، بل يمكنها أيضًا تقدير الإطار الزمني لحدوث النوبة الأولى، سواء للمرضى ذوي الخطورة العالية أو المنخفضة، بفارق قد يصل إلى عام كامل.

وقال الباحث الرئيسي في معهد كارولينسكا، كريغ ويلوك، إن التفاعل بين السفينغوليبيدات والستيرويدات هو العامل الحاسم لتقدير مستوى الخطر، مؤكدًا أن النهج القائم على النسب يتميز بدلالة بيولوجية قوية ودقة تحليلية عالية، ما يجعله قابلاً للتطوير كاختبار سريري عملي وفعّال من حيث التكلفة.

واستندت الدراسة إلى بيانات من ثلاث دراسات كبرى عن الربو، شملت سجلات إلكترونية لعقود، حيث اختبر الباحثون نماذج مختلفة لمقارنة الجزيئات. وأظهرت النتائج أن النموذج الجديد تمكن من تحديد المرضى المعرضين لخطر مرتفع بدقة تقارب 90% عند دمجه مع معلومات استخدام الأدوية والتاريخ الوراثي، مقارنة بدقة تراوحت بين 50 و70% للنماذج التقليدية المعتمدة على المعلومات السريرية فقط.

وأكد الباحثون أن هذه الفحوص المخبرية يمكن تطبيقها بسهولة في المستقبل، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل اعتمادها سريريًا. كما أعلن الفريق تقدمه بطلب للحصول على براءة اختراع لهذه التقنية.

