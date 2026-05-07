أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة إلى البرد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 – الصغرى 15

- السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 14

- شمال الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 13

- جنوب الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أكدت "الهيئة" تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤثر على مستوى الرؤية.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

لفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.

