مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يبحث كثيرون عن وسائل فعالة لتبريد الجسم والحفاظ على ترطيبه، خاصة مرضى السكري الذين يحتاجون إلى اختيارات دقيقة لا تؤثر على مستويات السكر في الدم.

مشروبات طبيعية لتبريد الجسم في الحر

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور محمد إمبابي، أخصائي التغذية العلاجية، أن المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورا مهما في تبريد الجسم خلال الموجات الحارة، بشرط اختيارها بعناية وتجنب السكريات المضافة.

وأوضح "إمبابي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الماء يظل الخيار الأكثر أمانا وفعالية، إذ يساعد على تعويض السوائل المفقودة دون أي تأثير على مستويات الجلوكوز، مشددا على أهمية شربه بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

نصائح مهمة خلال الموجة الحارة

وأضاف أن هناك بدائل طبيعية يمكن أن تمنح الجسم شعورا بالانتعاش، مثل اللبن الرائب المخفف، الذي يساهم في الترطيب ويدعم صحة الجهاز الهضمي، إلى جانب مشروبات الأعشاب الباردة كالنعناع والكركديه، والتي تمنح إحساسا بالبرودة عند تناولها دون إضافة سكر.

وأشار إلى أن ماء جوز الهند قد يكون خيارا مناسبا لاحتوائه على إلكتروليتات مفيدة، لكنه ينصح بتناوله بكميات معتدلة نظرا لاحتوائه على سكريات طبيعية، في حين يعد ماء منقوع الخيار أو الليمون من الخيارات الخفيفة والمنعشة التي تساعد على الترطيب دون سعرات تذكر.

