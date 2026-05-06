انتقل فريق من النيابة العامة، برفقة رجال البحث الجنائي، إلى موقع حريق نشب داخل مصنع أثاث منزلي ودهانات بمنطقة القطامية، للوقوف على أسبابه وملابساته.

تفاصيل المعاينة الأولية لحريق مصنع القطامية

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع داخل مخزن مصنع الأثاث والدهانات أعلى سطح عقار مكوّن من 3 طوابق، وساهمت المواد سريعة الاشتعال، مثل الأخشاب والدهانات، في الانتشار السريع للنيران.

وأوضحت المعاينة أن ألسنة اللهب امتدت من السطح إلى الطابق الثالث، والذي يُستخدم مسكنًا للعمال، ما أسفر عن حدوث بعض التلفيات البسيطة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

بداية حريق مصنع القطامية

تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد باشتعال النيران أعلى سطح عقار بدائرة قسم القطامية. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ13 سيارة إطفاء، حيث جرى محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها